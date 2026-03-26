“Refuerzos” para La Roja: Los 6 futbolistas que podrían debutar en el FIFA Series 2026

Jóvenes figuras de Palestino y O’Higgins podrían vestir por primera vez la camiseta nacional en el amistoso ante Cabo Verde. ¿Quiénes componen la lista? Acá los detalles.

Un nuevo desafío afronta la Selección Chilena este viernes 27 de marzo, día en que se mide a Cabo Verde en su primer amistoso de la temporada.

La Roja se estrena n el FIFA Series 2026, competencia en la que tendrá la chance de medirse a selecciones que estarán en el Mundial y que se desarrolla en Nueva Zelanda.

Estos se convierte en una gran chance para varios jugadores jóvenes, donde hay varios que podrían sumar minutos por primera vez con el combinado nacional.





La Roja podría tener varios debutantes

La nómina presentada por el entrenador Nicolás Córdova tiene a seis futbolistas que podrían debutar con el combinado nacional, apostando a convertirse en una opción para el futuro.

El más “experimentado” de la lista es Thomas Gillier, arquero del CF Montreal de la MLS que ha sido parte de varias convocatorias y que compite con por el puesto con Lawrence Vigouroux.

Al meta se suman el lateral izquierdo titular de Colo Colo, Diego Ulloa, una figura de O’Higgins y tres jóvenes que estuvieron en el reciente Mundial Sub 20.

El último que podría estrenarse con La Roja es Benjamín Chandía, campeón con Coquimbo el 2025 que fue puede ser alternativa para jugar como volante o extremo por izquierda.

Jugadores que podrían tener su debut en La Roja

Thomas Gillier – Arquero

Sebastián Mella – Arquero

Felipe Faúndez – Lateral derecho

Diego Ulloa – Lateral izquierdo

Felipe Ogaz – Volante central

Benjamín Chandía – Extremo