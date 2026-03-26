Liberado de la convocatoria: La Roja pierde a una importante pieza para amistoso ante Cabo Verde

A horas de enfrentar a los africanos en su primer amistoso del año, el combinado nacional confirmó la baja de un futbolista por lesión.

Una importante pieza perdió la Selección Chilena para el amistoso ante Cabo Verde. Se trata de Fabián Hormazábal, quien quedó descartado por lesión.

La Roja publicó un parte médico en el que informó que el jugador de Universidad de Chile presentó una “lesión muscular de isquiotibiales cuyos plazos de recuperación exceden el tiempo de la presente fecha FIFA”.

A raíz de esto, el lateral derecho fue liberado de la convocatoria y no estará en los encuentros ante los africanos y Nueva Zelanda.





Las alternativas que puede ocupar Nicolás Córdova

Con esta ausencia, el entrenador Nicolás Córdova tiene dos opciones para ocupar en la zona que dejó Hormazábal.

Los que pelearán por ese lugar será Ian Garguez de Palestino y Felipe Faúndez de O’Higgins, titulares en sus equipos que han realizado una buena campaña este 2026.

El estratega conoce a ambos jugadores debido a que los dirigió en el último Mundial Sub 20, donde el combinado nacional alcanzó los octavos de final.

El primer amistoso de La Roja está fijado para las 00:00 horas de este viernes 27 de marzo ante Cabo Verde, encuentro que será transmitido por Chilevisión.