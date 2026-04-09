¿Falta de agua? La acusación de arquero de Olimpia tras vencer a Audax Italiano en la Sudamericana
Gastón Olveira afirmó que no contaron con suministro de agua en el camarín del Estadio Bicentenario de La Florida. “Son cosas que pasan”, comentó.
Una particular situación dio a conocer Gastón Olveira, arquero de Olimpia de Paraguay que este miércoles venció 2-0 a Audax Italiano por la fecha 1° de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
El portero afirmó no hubo suministro de agua en el camarín que ocuparon en el Estadio Bicentenario de La Florida, sede en el que se jugó este encuentro.
Una vez terminado el cotejo, el uruguayo contó a la prensa: “No había agua, pero bueno. Son cosas que pasan a veces”.
Si bien se lo tomó con algo de humor, especialmente por llevarse los tres puntos, el guardameta de 32 años remarcó que “no hubo nunca” este elemento vital.
Respecto al duelo con los Itálicos, Olveira valoró lo realizado por su elenco y apuntó que “es importante empezar ganando en este tipo de competencias. Feliz porque los muchachos hicieron un gran trabajo”.
¿Cuándo vuelve a jugar Audax Italiano por la Copa Sudamericana?
El próximo partido de Audax Italiano por la Copa Sudamericana será el martes 14 de abril, día en que visitarán a Vasco da Gama a partir de las 20:00 horas.
Los brasileños vienen de igualar 0-0 frente a Barracas Central de Argentina en condición de forastero.