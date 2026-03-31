La U consigue triunfo clave ante Audax y se mete en la pelea en la Copa de la Liga

Los azules derrotaron en La Florida 3-1 a Audax Italiano por la fecha 3 del Grupo D.

En su tercer partido en la Copa de la Liga 2026, Universidad de Chile logró su primera victoria, ya que acumulaba un empate ante La Serena y una derrota ante Unión La Calera.

Esta tarde y en el Estadio Bicentenario de La Florida, los azules que vistieron de blanco, vencieron 3-1 a Audax Italiano, elenco que acumulaba dos victorias.

A los 6 minutos el mundialista Sub 20 Agustín Arce abrió el marcador con un potente remate. A los 23′ las cifras las estiró Maximiliano Guerrero.

Ya en el complemento, Marcelo Morales puso el parcial 3-0 a los 55′. Mientras que el único tanto de los locales llegó cuando el partido se iba. A los 90’+6 Rodrigo Cabral derrotó a Gabriel Castellón mediante lanzamiento penal.





La U se mete en la pelea en el Grupo D

Con este resultado y la primera victoria de Fernando Gago en la U, el equipo universitario llegó a los 4 puntos, dos menos que Audax y La Calera.

Cabe señalar que el primero de cada zona avanza a las semifinales, donde el campeón accederá a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3.