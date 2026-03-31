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La U consigue triunfo clave ante Audax y se mete en la pelea en la Copa de la Liga

Los azules derrotaron en La Florida 3-1 a Audax Italiano por la fecha 3 del Grupo D.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

En su tercer partido en la Copa de la Liga 2026, Universidad de Chile logró su primera victoria, ya que acumulaba un empate ante La Serena y una derrota ante Unión La Calera.

Esta tarde y en el Estadio Bicentenario de La Florida, los azules que vistieron de blanco, vencieron 3-1 a Audax Italiano, elenco que acumulaba dos victorias.

A los 6 minutos el mundialista Sub 20 Agustín Arce abrió el marcador con un potente remate. A los 23′ las cifras las estiró Maximiliano Guerrero.

Ya en el complemento, Marcelo Morales puso el parcial 3-0 a los 55′. Mientras que el único tanto de los locales llegó cuando el partido se iba. A los 90’+6 Rodrigo Cabral derrotó a Gabriel Castellón mediante lanzamiento penal.

La U se mete en la pelea en el Grupo D

Con este resultado y la primera victoria de Fernando Gago en la U, el equipo universitario llegó a los 4 puntos, dos menos que Audax y La Calera.

Cabe señalar que el primero de cada zona avanza a las semifinales, donde el campeón accederá a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3.

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