Coquimbo Unido vs Nacional | Goles, resumen y compacto del partido por Libertadores

Los Piratas comenzaron en desventaja pero en el segundo tiempo consiguieron su recompensa en los minutos finales del duelo en su debut por la Libertadores.

Coquimbo Unido debutó este miércoles en Grupo B de la Copa Libertadores con un agónico empate 1-1 ante Nacional de Uruguay en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Los Piratas fueron dueños de la mayoría de la acciones en la primera parte, pero no lograron marcar diferencia. La apertura de la cuenta llegó al minuto 22 gracias al gol de Sebastián Coates, quien marcó de cabeza tras un centro de Nicolás Lodeiro.

A pesar de la desventaja los dirigidos de Hernán Caputto no decayeron y consiguieron el empate en el descuento gracias al tanto de Manuel Fernández (90+5′).