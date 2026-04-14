Atlético de Madrid vs Barcelona: Hora y dónde ver EN VIVO revancha por Champions League

Atlético de Madrid quiere sentenciar la llave de cuartos de final ante el Barcelona, rival al que recibe este miércoles en un atractivo partido por la Champions League.

Atlético de Madrid choca contra el Barcelona en la esperada revancha por los cuartos de final de la Champions League, partido que promete ser apasionante.

Los Colchoneros asoman como favoritos al vencer a Los Catalanes 2-0 en la ida, dando un verdadero batacazo la semana pasada en condición de visitante.

De cara a este encuentro, Los Culés no cuentan con el defensa Pau Cubarsí que fue expulsado en la ida.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Atlético de Madrid vs Barcelona?

El partido del Atlético de Madrid ante el Barcelona, válido por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN 5.

Además, este esperado choque será emitido de manera online por Disney +, plataforma de streaming a la que debes estar suscrito en el Plan Premium.

Hora del partido entre Atlético de Madrid y Barcelona por la Champions League

El cotejo de los Rojiblancos contra el Blaugrana comienza a las 15:00 horas de Chile de este martes 14 de abril.

El estadio en el que se juega el compromiso es el Metropolitano de Madrid, mientras que el árbitro designado fue el francés Clément Turpin.