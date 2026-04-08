Barcelona vs Atlético de Madrid HOY: Hora y dónde ver EN VIVO partido Champions League

La Champions League regala un llave de alto impacto en los cuartos de final, con el Barcelona recibiendo a Atlético de Madrid en el Camp Nou.

Barcelona recibe al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League, midiéndose este miércoles en el esperado partido de ida.

Los Catalanes vuelven a toparse con Los Colchoneros a solamente cuatro días del duelo que disputaron por la liga española, el que favoreció a los Culés por 2-1 en condición de visitante.

Aquel duelo estuvo marcado por las polémicas, donde el árbitro, Mateo Busquets Ferrer, y el VAR revirtieron una tarjeta roja a Gerard Martin en el Braugrana a pesar de propinar un brutal planchazo a Thiago Almada.





¿Dónde ver EN VIVO partido del Barcelona vs Atlético de Madrid?

El partido de Barcelona ante el Atlético de Madrid, válido por la ida de los cuartos de final de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

De manera online, la plataforma de streaming Disney + emitirá de manera online este choque. Para poder verlo, debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Barcelona y Atlético de Madrid por la Champions League

El cotejo de los Catalanes contra los dirigidos por Diego “Cholo” Simeone inicia a las 15:00 horas de Chile de este miércoles 8 de abril.

El estadio en esta ocasión es el Camp Nou, donde se esperan más de 62 mil hinchas.