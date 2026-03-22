¡El derbi es merengue! Real Madrid venció al Atlético en el Bernabéu

Con una remontada incluida y un doblete de Vinícius, el Real Madrid superó al Aleti.

El Real Madrid logró un triunfazo tras derrotar por 3-2 al Atlético de Madrid en un repleto Santiago Bernabéu.

Un derbi que no defraudó y que paralizó el mundo este domingo, luego de que los merengues comenzaran perdiendo en el encuentro y se vieran obligados a buscar la remontada.

Cabe precisar que ambos equipos venían de una semana victoriosa tras clasificar a los cuartos de final de la Champions League. Con esta victoria en La Liga, el Real Madrid mantiene la presión sobre el Barcelona en la parte alta de la tabla.





Real Madrid 3 – 2 Atlético de Madrid: Crónica del derbi madrileño

El primer tiempo comenzó con un dominio de los locales, pero la falta de precisión en la definición pasaría la cuenta.

Al minuto 32, Ademola Lookman abrió la cuenta para el Atlético tras una jugada colectiva iniciada por Julián Álvarez. Giuliano Simeone asistió con un taco dentro del área y el nigeriano definió mano a mano ante Musso para el 0-1 parcial en el Santiago Bernabéu.

Ya en el complemento, Vinícius Júnior igualó el marcador 1-1 tras anotar desde los doce pasos. Desde ahí, el partido estaría de ida y vuelta.

Al minuto 55, Federico Valverde marcó el 2-1 para el Real Madrid. El uruguayo presionó un pase hacia atrás, ganó el rebote ante Josema Giménez y definió con la parte externa del pie derecho, superando la salida del arquero para dar vuelta el marcador.

Luego, en el minuto 67, Nahuel Molina volvería a meter al Atlético en el partido tras igualar el parcial 2-2 con un remate que se clavó en el ángulo, sorprendiendo al guardameta Lunin.

Finalmente, Vinícius Júnior volvería a aparecer para consagrarse con un doblete y de paso, sellar la victoria por 3-2 de los merengues con un derechazo al segundo palo.

Próximos partidos del Real y Atlético en LaLiga

El Real Madrid deberá visitar al Mallorca el sábado 4 de abril por LaLiga.

Por su parte, Atlético de Madrid se prepara para recibir al Barcelona el sábado 4 de abril por LaLiga.