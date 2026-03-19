Real Madrid va ante Bayern Múnich: Así se jugarán los cuartos de final de la Champions League

La ronda de los ocho mejores regalará un cruce de gigantes entre el Merengue y los alemanes. Además, el PSG se medirá al Liverpool y el Barcelona irá contra el Atlético de Madrid.

La Champions League ya tiene definidos sus cruces de cuartos de final, instancia que tendrá atractivas llaves con gigantes europeos.

Con los octavos de final finalizados este miércoles, el duelo que se roba las miradas es el del Real Madrid chocando ante el Bayern Múnich.

El Merengue viene de dejar en el camino al Manchester City, mientras que los Bávaros intimidaron a todos al eliminar al Atalanta con un global de 10-2.

Además, PSG chocará contra el Liverpool en otro choque de colosos, lo que marcará que uno de los favoritos a llegar a la final dirá adiós a la competencia.

Por el otro lado del cuadro, Barcelona irá con el Atlético de Madrid y el Sporting de Lisboa medirás fuerzas con el Arsenal.

Llaves de cuartos de final Champions League

PSG vs Liverpool

Real Madrid vs Bayern Múnich

Barcelona vs Atlético de Madrid

Sporting de Lisboa vs Arsenal

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League?

Las llaves de cuartos de final de la Champions League iniciarán la semana del 7 de abril, dejando las revanchas para el 14 del mismo mes.