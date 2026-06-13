Brasil y Marruecos reparten puntos en uno de los partidos más esperados del Mundial 2026

Brasileños y marroquíes disputaron la primera fecha del Grupo C de la cita planetaria.

Brasil y Marruecos igualaron 1-1 en un intenso debut por el Grupo C del Mundial 2026. El partido, uno de los más esperados de la jornada, se disputó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Marruecos abrió el marcador a los 21 minutos tras un pase en profundidad que dejó a Ismael Saibari mano a mano, definiendo con categoría por arriba del arquero brasileño Alisson.

El gol obligó a Carlo Ancelotti a reajustar el esquema de una Brasil que no encontraba fluidez en la primera media hora del encuentro.





Brasil y Marruecos empatan 1-1 en su debut por el Mundial 2026

La Verdeamarela adelantó líneas y buscó mayor profundidad por las bandas para recuperar el control del partido.

La reacción llegó rápido. A los 31 minutos, Vinicius Jr. desequilibró por la izquierda con una gran jugada individual y marcó el 1-1 con un tiro fuerte y cruzado.

El tanto devolvió a Brasil al partido y equilibró un trámite que hasta ese momento favorecía el orden defensivo y la intensidad marroquí.

En la segunda parte, Brasil dominó largos pasajes del complemento. Sin embargo, con el pasar de los minutos, ambos elencos bajaron el ritmo.