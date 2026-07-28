¿Llegaron los facilines? Así quedó el Instagram de Claudio Bravo tras cruce con Naya Fácil

El altercado entre el ex futbolista nacional y la influencer generó una ola de reacciones, con los facilines acudiendo de lleno a la última publicación de Bravo.

El intercambio entre Claudio Bravo y Naya Fácil sigue dando que hablar, con el ex futbolista arremetiendo y tratando de “tarada” a la influencer por grabarse manejando a más de 210 kilómetros por hora.

La respuesta llegó por parte de Aarón Collao, pareja de la creadora de contenido que manifestó: “Tratar mal a una mujer, sea quien sea, deja mucho que desea”.

El cruce llamó la atención de los usuarios, quienes fueron directamente al Instagram del ex capitán de la Selección Chilena.





Instagram de Claudio Bravo se repletó de comentarios

La última publicación del otrora guardameta se repletó de comentarios, desatando un intenso debate en redes sociales.

“¿Le dijo lo mismo a (Arturo) Vidal cuando chocó?”, “agradando” o “pero a los amigos…”, señalaron los “facilines” que defendieron a la influencer.

Por su parte, los que respaldaron a Bravo indicaron: “Tranquilo capi, todo Chile opina lo mismo” y “estamos contigo”.

Cabe recordar que el caso es investigado por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, entidad que inició indagatorias por conducción temeraria.

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