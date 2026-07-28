Tras acusaciones por violencia de género: Club argentino decide separar a jugador del plantel

Barracas Central se pronunció por Gonzalo Morales, jugador de 23 años que fue acusado de violencia física y psicológica de su ex pareja.

Barracas Central, club de la Primera División de Argentina, informó este lunes por la noche que separó del plantel a Gonzalo Morales, quien fue acusado de violencia de género por su ex pareja.

El futbolista trasandino no formará parte de los entrenamientos ni partidos solamente días después de ser figura en el triunfo sobre River Plate, anotando el único gol del encuentro.

Horas después de dicho cotejo, la ex novia del jugador emitió un fuerte descargo en el que denunció violencia física y psicológica, publicando fotos de lesiones y pantallazos de conversaciones.





Barracas Central separa del plantel a Gonzalo Morales

A través de un comunicado, el conjunto trasandino indicó que la determinación se tomó “ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales”.

La institución afirmó que es “una medida preventiva” mientras “se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondiente”.

Junto con rechazar “toda forma de violencia de género”, el club remarcó que “ccontinuará colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos y actuará con la responsabilidad que la situación requiere”.

El ariete de 23 años está a préstamo en su actual equipo desde Boca Juniors, club en el que debutó como profesional en el 2022.

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