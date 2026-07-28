El organismo que establece las reglas del fútbol apuntó que Breel Embolo no debió ser expulsado en el partido ante Suiza por cuartos de final, situación que generó gran controversia.

La International Football Association Board (IFAB), entidad que rige las reglas del fútbol, reconoció un mal uso del VAR que terminó favoreciendo a Argentina en el reciente Mundial.

En concreto, el organismo determinó que Breel Embolo, delantero de Suiza, no debió ser expulsado en el partido de cuartos de final de la cita planetaria.

El ariete vio la tarjeta roja luego de simular una infracción solamente segundos después de que su selección anotara el 1-1 parcial, decisión que fue tomada por el árbitro portugués Joao Pinheiro a instancias de la tecnología.





IFAB determina error en expulsión de Embolo ante Argentina

Mediante una circular publicada en su sitio oficial, el IFAB aclaró que el protocolo que debe cumplir el VAR para este tipo de situaciones.

“Una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse”, agregó.

Esto implica que los jueces que manejan la tecnología no tenían las facultades para convertir dicha cartulina en una acción de simulación, apuntando a que Embolo estuvo mal expulsado.

Lo que se dio en el duelo de La Albiceleste fue todo lo contrario: El juez Pinheiro revocó una amarilla al trasandino Leandro Paredes y la aplicó al europeo, dejando a la escuadra helvética con un jugador menos.

El compromiso terminó 3-1 a favor de Argentina, quienes se impusieron en tiempo extra y accedieron a las semifinales de la cita planetaria.