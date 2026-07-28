Fiscal confirma que Sergio Jadue podría volver a Chile tras sobreseimiento: “No tendría orden de detención”

Marco Paredes aclaró el ex presidente de la ANFP no tendría impedimentos legales para retornar al país, aunque aclaró que la resolución del 13° Juzgado de Garantía de Santiago es apelable.

El ex presidente de la ANFP Sergio Jadue fue sobreseido de la indagatoria realizada en Chile, situación que podría permitirle volver a nuestro país.

El 13° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de sobreseimiento presentada por su defensa, donde era investigado por los delitos de apropiación indebida y delitos tributarios.

Misma situación ocurre para Mauricio Etcheverry, uno de sus ex colaboradores mientras era dirigente del fútbol chileno.





Fiscalía analizará apelación de resolución sobre Sergio Jadue

Luego de que el tribunal considerara que los delitos prescribieron, el fiscal Marco Paredes aclaró que la resolución es apelable y que se está evaluando presentar el recurso.

“Teníamos la tesis de que, por una regla de determinación de penas, el plazo tenía que ser superior. El Tribunal consideró otra cosa”, comentó.

El representante del Ministerio Público confirmó que Jadue podría volver a Chile, mencionando que “se decretó la extinción de la responsabilidad penal por la preescripción de la acción”.

“Si aquello queda firme y ejecutoriado, los efectos son que se deja sin efecto la detención y el señor Jadue podría volver al país, ese es el efecto”, agregó.

Paredes remarcó que “él podría volver a Chile y no tendría orden de detención judicial, pero en Estados Unidos tiene otros cargos y eso es materia de la soberanía de ellos”, sosteniendo que la orden de extradición “también se extingue”.