O’Higgins vs Boca Juniors: Cuándo y a qué hora juegan la revancha por Copa Sudamericana

Por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, O’Higgins buscará dar vuelta la llave ante Boca y avanzar a octavos de final.

O’Higgins afina detalles para volver a enfrentarse a Boca Juniors, buscando dar el batacazo y seguir con vida en la Copa Sudamericana.

Los Celestes tendrán la dura tarea de remontar la llave de playoffs, donde perdieron 1-0 en la ida disputada la semana pasada en La Bombonera.

Dicho encuentro fue bastante parejo, el El Capo de Provincia pagó caro su ineficacia y terminó inclinándose ante al Xeneize en condición de visitante.





¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins y Boca por la Copa Sudamericana?

El partido entre O’Higgins y Boca Juniors está fijado para el próximo jueves 30 de julio a las 20:30 horas de Chile.

El recinto en el que se jugará este crucial choque será el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

¿Dónde ver el partido de O’Higgins vs Boca?

El duelo del elenco chileno contra los argentinos será transmitido en vivo por el canal ESPN y de manera online por la plataforma de streaming Disney+.

El ganador de esta llave se medirá a Deportivo Recoleta de Paraguay, cruce de octavos de final que comenzará en agosto.