Murió Lucy López, histórica atleta chilena y primera medallista nacional en Juegos Panamericanos

Icónica representante del salto alto, la otrora deportista tuvo una icónica participación en la inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Este lunes por la noche se confirmó el fallecimiento de Lucy López Cruz, histórica atleta y primera medallista mujer en unos Juegos Panamericanos.

Icónica representante del salto alto, la otrora deportista perdió la vida a los 96 años en los que pasó sus últimos momentos con sus 4 hijos, nietos, bisnietos y familiares.

Además de competir en diferentes torneos, dedicó parte de su vida a ser entrenadora y dirigente en diferentes ámbitos.





Lucy López, quién era la atleta chilena fallecida a los 96 años

Nacida en Santiago el 18 de julio de 1930, López fue una ex atleta saltadora de alto, seleccionada en los Primeros Juegos Panamericanos de Buenos Aires 1951, donde ganó medalla de plata en su especialidad, convirtiéndose en la primera nacional en obtener una presea en esta instancia.

Además, estuvo como preseleccionada para los Juegos Olímpicos de Helsinki al año siguiente.

Hasta febrero del 2025 se desempeñó como directora de la Corporación Maratón de Santiago, siendo también vicepresidenta y presidenta de la Asociación Atlética de Santiago.

En los Juegos Panamericanos Santiago 2023 fue la primera voluntaria en inscribirse entre los 30.558 que lo hicieron posteriormente, encendiendo el pebetero la noche inaugural en el Estadio Nacional junto a Nicolás Massú y Fernando González.

Su larga trayectoria dentro y fuera de la pista fue premiada con múltiples galardones, entre los que está el “Premio 100 Líderes Mayores en 2023” junto a Elías Figueroa, Patricio Cornejo, Alfredo Lamadrid y el profesor José Maza, entre otros.