Alarma en la U: Los dos jugadores que Gustavo Álvarez buscaría para su nuevo club

El argentino asumió como flamante entrenador de Liga de Quito, elenco que en el que tendrá como gran desafío la llave de octavos de final de Copa Libertadores.

Gustavo Álvarez arrancó con su nuevo desafío. Tras dejar San Lorenzo, el argentino fue presentado como entrenador de Liga de Quito.

El ex estratega de Universidad de Chile asumió en el gigante de Ecuador, donde tendrá como principal tarea la llave de octavos de final de Copa Libertadores frente a Mirassol de Brasil.

Pensando en eso y en su proyecto a futuro, el trasandino tendría en la mira a dos futbolistas que dirigió en Los Azules.





Las figuras de la U que estaría buscando Gustavo Álvarez

Las piezas que estarían en la órbita de Álvarez serían Franco Calderón y Javier Altamirano, quienes alcanzaron un gran nivel en su ciclo en el cuadro laico.

De acuerdo a medios locales, en los próximos días podrían empezar las negociaciones por los jugadores que perdieron terreno en la consideración de Fernando Gago.

El más factible en un hipotético traspaso sería Calderón, defensa que también ha sido vinculado con Independiente de Avellaneda.

La llave entre Liga de Quito y Mirassol se jugará entre el 13 y el 20 de agosto, comenzando en Brasil y finalizando en la capital ecuatoriana.