“Esto es un sueño”: Zinedine Zidane fue presentado como nuevo entrenador de Francia

El histórico ex volante tomará el cargo que dejó Didier Deschamps. “Estoy emocionado, esto es muy fuerte para mí”, comentó.

Francia inicia una nueva era. Tras la salida de Didier Deschamps, Les Bleus presentó este martes a Zinedine Zidane como su nuevo entrenador.

Zizou tomó el cargo solamente dos semanas después de la salida de su antecesor, quien no pudo comandar a Los Galos a un nuevo título en el reciente Mundial en el que terminaron cuartos.

La presentación tuvo al histórico ex volante bastante emocionado, reconociendo ante la prensa que “para mí esto es un sueño, puedo decir que he tenido propuestas estos cuatro cinco años de clubes y les he rechazado porque solo quería ir a Francia, era lo único que quería hacer”.

“Recorrí todo el camino como jugador y lo voy a dar todo para seguir ganando. Quiero felicitar a Deschamps y todo su staff por todo lo que has hecho. Solo queremos ver a Francia ganar y voy a poner toda mi energía por este equipo”, agregó.





El estilo que Zidane quiere imponer en Francia

Consultado sobre lo que se viene para la selección, el otrora mediocampista del Real Madrid comentó: “Lo verán pronto, en septiembre lo explicaré mejor y tendremos tiempo”.

“Me anima el juego, yo era un 10 y a mí lo que me anima es ir marcar goles. He vivido 25 años en España y saben lo que quiere decir eso. Empecé con Francia, en el campo era un líder y ahora creo que puedo serlo como entrenador”.

“Esto es lo que quería hacer, recorrí todas las categorías hasta llegar a la absoluta y es lo más bonito que me ha pasado, hasta ganar en el 98 el Mundial, y hoy estos cuatro o cinco años he estado esperando este día. Estoy emocionado, esto es muy fuerte para mí, estoy feliz”.

El estreno de Zidane en Les Bleus será en la fecha FIFA de septiembre, mientras que su primer gran desafío será la Eurocopa 2028.