Primer problema para Vozinha en Colo Colo: Qué dice el reglamento sobre los apodos en las camisetas

Las Bases del Campeonato Nacional obligan a los jugadores a estampar sus apellidos, situación que obligó al Cacique a solicitar una excepción.

Vozinha todavía no debutó en Colo Colo y ya tiene que enfrentar un inesperado problema. Se trata del apodo con el que se hizo conocido y que no podría ocupar en su camiseta.

En concreto, las Bases del Campeonato Nacional establecen en su Artículo 36° que se debe estampar “el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta entre 5 y 5,5 cm de altura”.

Esto obligaría al arquero de Cabo Verde a colocar parte de su nombre original en la espalda, es decir, Josimar José Évora Dias.





La normativa es clara y apunta que “no se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres. En el caso de existir jugadores con el mismo apellido en un club, se deberá agregar, para distinguirlos, la inicial del nombre o del segundo apellido, en ese orden de prelación”.

Conscientes de esta situación, en el Cacique ya enviaron una solicitud formal para hacer une excepción por el africano, la cual debe ser analizada por la ANFP.

Las sanciones que arriesga Colo Colo por Vozinha

En caso de no cumplir con esto, las bases contemplan un castigo que van desde una amonestación al propio futbolista a una multa para el club.

“”En caso de infracción a las obligaciones contempladas en el presente artículo, se sancionará con una tarjeta amarilla administrativa al jugador infractor y, al club infractor, por cada una de ellas, con una multa de hasta 20 UF”, señala el propio Artículo 36°.