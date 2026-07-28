Dibu Martínez tuvo inesperado problema con su auto: Recibió ayuda de vecinos y los sorprendió con regalo

El arquero no pudo sacar su camioneta de barro al intentar ayudar a un amigo, aceptando la colaboración de vecinos que terminaron pidiendo fotos y firmas.

Una inesperada situación vivieron vecinos de la localidad de Sierra de los Padres, Argentina, luego de ayudar de manera inesperada nada menos que a Emiliano “Dibu” Martínez.

El arquero está disfrutando de sus días libres en su país tras perder la final del Mundial, pero un problema con su camioneta lo obligó a solicitar ayuda de residentes.

Todo se origino con el meta del Aston Villa acudiendo a un terreno que compró hace poco, quedando varado al intentar ayudar a un amigo que no podía salir del barro que dejó un potente sistema frontal.





La ayuda del Dibu Martínez y el tierno gesto que sorprendió a vecinos

De acuerdo con lo informado por el diario La Capital, el futbolista fue ayudado por Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro, quienes habían salido precisamente a buscar al jugador al enterarse que había adquirido un campo.

Sin embargo, no esperaban encontrarlo en dificultades, por lo que no dudaron en coopera. “Vimos dos camionetas y una figura enorme. Mi hijo me dijo: ‘Ese es el Dibu, papá’. No lo podía creer“, comentó el padre al citado medio.

La tarea no fue sencilla y tardaron más de tres horas en sacar los vehículos, aunque finalmente lo consiguieron.

Martínez se mostró muy agradecido y firmó la camiseta que el joven Ramiro había llevado, además de regalarle una parka de la selección que tenía en el maletero.

“Nos dio las gracias de todas las formas posibles y nos dijo que lo habíamos salvado. Imaginate lo que significa escuchar eso de alguien que nos dio tantas alegrías a todos los argentinos”, agregó Leonardo Albarracín.