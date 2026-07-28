Con pasos por varios clubes nacionales y equipos de Rusia y Argentina, el ahora ex lateral izquierdo dio por terminada su carrera a los 35 años.

Nicolás Peñailillo puso fin a su carrera como futbolista, despidiéndose del profesionalismo a sus 35 años con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el ahora ex lateral izquierdo indicó que cerró “el capítulo más importante de mi vida. Escribo estas palabras con un nudo en la garganta y con un dolor en el pecho que no se imaginan”.

“Después de tantos años, y con el dolor de mi alma llegó el momento de despedirme del fútbol profesional. Me voy con la tranquilidad de haber entregado todo en cada entrenamiento y en cada partido”, comentó.





El zurdo remarcó que “este deporte me enseñó disciplina, sacrificio, resiliencia y me permitió vivir el sueño que tenía desde niño”, agregó.

Tras comenzar su carrera en Everton y debutar en 2010, otrora zaguero pasó por el Zenit de Rusia, Deportes Iquique, Antofagasta, Unión de Santa Fe de Argentina, La Calera, Unión Española y cerró su etapa en Deportes Limache.

A esto se suma su convocatoria a la Selección Chilena para disputar Sudamericano Sub 20 de Perú 2011, siendo nominado por el entrenador César Vaccia.

Los agradecimientos de Nicolás Peñailillo tras anunciar su retiro

El defensa aprovechó de agradecer a entrenadores, compañeros e hinchas por su camino en el esta disciplina.

El punto más especial lo hizo con su familia, señalando a su madre “por ser la primera en creer en mí” y a su esposa, Giannina Margas. “Viviste conmigo las alegrías, las derrotas, las lesiones, los cambios de ciudad y todo lo que significa la vida de un futbolista”, manifestó.

“Gracias por sostenerme cuando las cosas no iban bien, con tus palabras y también con el espacio que me dabas, gracias también por sostener a nuestra familia y caminar siempre a mi lado”, añadió.

Peñailillo y su pareja vivieron un tenso momento el pasado 20 de julio, con el jugador dando a conocer por redes sociales que su familia sufrió un violento asalto en un servicentro de la Ruta 68.

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