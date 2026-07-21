El jugador de 35 años indicó que delincuentes se llevaron el vehículo en el que se trasladaba su familia desde un servicentro en la Ruta 68, solicitando ayuda vía redes sociales.

Nicolás Peñailillo, futbolista chileno que pasó por diferentes clubes, informó este lunes por la noche que su esposa e hijos sufrieron un violento asalto en la Ruta 68.

De acuerdo a lo expresado en sus redes sociales, delincuentes abordaron a las víctimas en un servicentro y se llevaron el vehículo en el que se trasladaban.

A raíz de esto, el jugador solicitó ayuda a sus seguidores para encontrar el auto y las pertenencias.

Nicolás Peñailillo por asalto a su esposa e hijos: “Tenían todas su cosas”

El defensor de 35 años agregó: “Les robaron todo. Por favor, si alguien ve una camioneta blanca marca Chevrolet traverse, patente SWTH12, hablarme directo”.

“Mis hijos tenían todas sus cosas y mi esposa igual. Por favor”, sentenció el jugador en una historia de Instagram.

La afectada es Giannina Margas, su pareja e hija del ex seleccionado nacional Javier Margas, que es una conocida empresaria.

Peñailillo actualmente está sin club tras disputar la temporada 2025 en Deportes Limache, pasando también por Unión Española, Unión La Calera, Antofagasta, Everton de Viña del Mar y Unión de Santa Fe.