“Ganó el fútbol”: La reacción de Claudio Bravo valorando triunfo de España ante Argentina en el Mundial

El ex capitán de la Selección Chilena publicó un mensaje para destacar la victoria de La Furia Roja, generando una ola de reacciones de sus seguidores.

España tocó el cielo con las manos y este domingo conquistó su segundo Mundial tras vencer 1-0 a Argentina en la final, victoria que fue valorada por Claudio Bravo.

El ex capitán de la Selección Chilena siguió atentamente la definición de la cita planetaria 2026, dejando un mensaje a la coronación de La Furia Roja.





¿Qué dijo Claudio Bravo sobre el título de España?

A través de su cuenta de X, el otrora arquero escribió: “Ganó el fútbol”, acompañando todo con emoji de aplausos para felicitar al conjunto europeo.

Previo a esto, el ex portero de 43 años se manifestó por el gol anulado a Nico Williams en el primer tiempo suplementario, donde se cobró una infracción previa por un pisotón al trasandino Nicolás Otamendi.

“Gol legítimo, increíble”, comentó el bicampeón de América en dos publicaciones que se repletaron de comentarios de sus seguidores.

Bravo jugó gran parte de su carrera en España, desempeñándose en la Real Sociedad, Barcelona y Real Betis en los que ganó 10 títulos.

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Ganó el fútbol 👏🏻 — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) July 19, 2026