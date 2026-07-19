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Hasta Alexis Sánchez apareció: Los memes que dejó la victoria de España ante Argentina en la final

Lionel Messi fue el principal apuntado por los usuarios luego de quedarse sin el título en el Mundial, donde aparecieron varios hinchas chilenos.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

España se consagró este domingo el campeón del Mundial 2026, derrotando 1-0 a Argentina en un sufrido partido que se definió en el alargue.

El gol de Ferrán Torres le permitió a La Furia Roja amargar a Lionel Messi, quien además se convirtió en tendencia en las redes sociales.

La Pulga fue uno de los que más apareció en los memes, donde los usuarios usaron toda su creatividad para destacar el final de la cita planetaria.

Messi es “víctima” de memes tras derrota ante España

Una de las imágenes más llamativas fue la recreación del capitán trasandino llorando con Alexis Sánchez de fondo, la que se dio en el MetLife Stadium con la consagración de Chile en la final de la Copa América Centenario el 2016.

Precisamente, varios fanáticos nacionales bromearon y recordaron que La Roja sí pudo coronarse en este recinto en el que se jugó la final contra los españoles.

A esto se agregó la molestia de los aficionados argentinos con el entrenador Lionel Scaloni y con Nahuel Molina, defensor que perdió la marca en el tanto de Los Hispanos.

Mira los memes acá

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