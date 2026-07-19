Hasta Alexis Sánchez apareció: Los memes que dejó la victoria de España ante Argentina en la final

Lionel Messi fue el principal apuntado por los usuarios luego de quedarse sin el título en el Mundial, donde aparecieron varios hinchas chilenos.

España se consagró este domingo el campeón del Mundial 2026, derrotando 1-0 a Argentina en un sufrido partido que se definió en el alargue.

El gol de Ferrán Torres le permitió a La Furia Roja amargar a Lionel Messi, quien además se convirtió en tendencia en las redes sociales.

La Pulga fue uno de los que más apareció en los memes, donde los usuarios usaron toda su creatividad para destacar el final de la cita planetaria.





Messi es “víctima” de memes tras derrota ante España

Una de las imágenes más llamativas fue la recreación del capitán trasandino llorando con Alexis Sánchez de fondo, la que se dio en el MetLife Stadium con la consagración de Chile en la final de la Copa América Centenario el 2016.

Precisamente, varios fanáticos nacionales bromearon y recordaron que La Roja sí pudo coronarse en este recinto en el que se jugó la final contra los españoles.

A esto se agregó la molestia de los aficionados argentinos con el entrenador Lionel Scaloni y con Nahuel Molina, defensor que perdió la marca en el tanto de Los Hispanos.

Mira los memes acá

O recorde de maior artilheiro da história das Copas do Mundo durou: ✅Gerd Müller: 32 anos

✅Ronaldo Fenômeno: 8 anos

✅Miroslav Klose: 12 anos

❌Lionel Messi: 1 semanapic.twitter.com/Mf8XpjWEn5 — Zona Futebol (@ZonaFutebol) July 19, 2026

Mala suerte / Buena suerte pic.twitter.com/uvdAMLXWZX — Sebastián Salinas (@salinas_chile) July 19, 2026

Retirar a Messi en el MetLife Stadium : pic.twitter.com/roe0lqaQrD — CelesteSoy (#CallampismoCeleste) (@CelesteSoy16) July 19, 2026

Lamine to Messi after the final 😂 pic.twitter.com/7POrfojP6V — BOOMLUCK⚽️🏀 (@Boomluck1zz) July 19, 2026

QUE PASA ARGENTINA SE HACE DIFÍCIL GANAR EN EL METLIFE CONTRA LA ROJA??? pic.twitter.com/AeFFDI2Awg — MARCELISMO 🛡️ (@marcelismo26) July 19, 2026

ellos también le ganaron a argentina en el metlife, no es tan difícil pic.twitter.com/oTtqrF9q3n — xulita (@stateofchae) July 19, 2026

El fantasma del Metlife Stadium. pic.twitter.com/CkASTYyIXJ — Doble Ele (@llanca) July 19, 2026

Pasaron 4 años pero todo sigue igual. No importa si es Mbappe, Nico Williams, el extremo de Suiza o el 4 de Olimpo: MOLINA ES UN BURRO DE ÉPOCA. https://t.co/ElqTbypHTp — Maxigutii (@Maxigutii_) July 19, 2026

Lamine Yamal a lo Alexis Sánchez pic.twitter.com/YtV56Vog6U — Assadista (@assadista_10) July 19, 2026

Cómo nos hizo falta este crack, pero Scaloni quiso probar a Senesi en una FINAL DE UN MUNDIAL pic.twitter.com/jVjI3oegKc — LeoDefi (@leocagli) July 19, 2026