Brasil vs Marruecos | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Un golazo de Vinícius Junior le permitió a La Verdeamarela lograr un empate frente a los aguerridos Leones del Atlas, dejando a ambos equipos con un punto en el Grupo C.

Brasil y Marruecos dieron inicio a su participación en el Mundial con un vibrante empate, igualando 1-1 este sábado en New Jersey.

Los Leones del Atlas se pusieron en ventaja con el tanto de Ismael Saibari, pero La Verdeamarela igualó gracias al golazo de Vinícius Junior.

El resultado dejó a ambas selecciones con un punto en el Grupo C, zona que completan Haití y Escocia.