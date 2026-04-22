U. de Chile vs U. Católica: Cuándo y a qué hora juegan el esperado Clásico Universitario

La fecha 11° de la Liga de Primera tendrá como plato fuerte el esperado partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica, quienes se medirán en el Estadio Nacional.

El fútbol chileno vivirá una gran jornada el próximo fin de semana, con Universidad de Chile y Universidad Católica disputando uno de los partidos más esperados de la temporada.

Azules y Cruzados jugará una gran nueva edición del Clásico Universitario, donde ambos equipos tienen más de un dolor de cabeza.

El elenco laico espera por la recuperación de piezas importantes como Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, mientras que La Franja no contará con Clemente Montes por su expulsión en la reciente derrota con Unión La Calera.





¿Cuándo y a qué hora juegan U. de Chile y U. Católica por la Liga de Primera?

El partido de Universidad de Chile ante Universidad Católica está programado para este sábado 25 de abril a las 18:00 horas.

El escenario en esta ocasión será el Estadio Nacional, recinto en el que se esperan cerca de 40 mil hinchas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs U. Católica?

La nueva edición del Clásico Universitario, válida por la fecha 11° de la Liga de Primera, será transmitida en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, este importante encuentro será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que debes acceder con tu respectivo usuario y clave.