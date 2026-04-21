¿Era roja? El polémico manotazo de Fernando Zampedri que generó lío en duelo de la UC vs La Calera

Pese a que la acción fue observada en el VAR, el árbitro Nicolás Gamboa decidió no expulsar al capitán de Los Cruzados.

Fernando Zampedri protagonizó la gran polémica de la derrota 2-1 de Universidad Católica ante Unión La Calera, partido disputado este lunes en el Claro Arena.

Los Cruzados dejaron pasar una enorme chance para alcanzar la línea de Deportes Limache y quedar líderes en la Liga de Primera, dejando dudas de cara al clásico contra Universidad de Chile del próximo fin de semana.

En el choque hubo una jugada que encendió el debate, donde el capitán de Los Cruzados le dio un manotazo al defensa Christopher Díaz.





Fernando Zampedri zafó de la roja ante Unión La Calera

La acción se dio en el primer tiempo mientras el compromiso estaba igualado sin goles, con el Toro intentando sacarse la marca del lateral visitante.

Pese a que fue llamado por el VAR, el árbitro Nicolás Gamboa decidió no expulsar al argentino-chileno al afirmar que no se notaba con claridad la agresión.

“No hay nada claro de conducta violenta, nada claro”, señaló al explicar su decisión, generando la furia de los futbolistas de La Calera.

Con esto, Zampedri zafó de la expulsión y estará a disposición del trascendental encuentro frente a la U del próximo sábado 25 de abril.

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