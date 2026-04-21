Cristian Garín se despidió del Masters 1000 de Madrid tras caer en última ronda de la qualy

Pese a tener un gran inicio, el chileno no pudo acceder al cuadro principal tras perder ante el estadounidense Martin Damm.

Cristian Garín (85°) dijo adiós al Masters 1000 de Madrid. El chileno perdió este martes en la última ronda de la qualy ante el estadounidense Martin Damm (126°).

Gago no pudo sostener su gran comienzo, cayendo por 2-6, 6-3 y 7-6 (5) en poco más de dos horas de partido.

El nacional parecía estar realmente prendido por un demoledor comienzo, llegando a estar con ventaja de 4-0 en el primer set que se llevó sin complicaciones.





Sin embargo, el norteamericano subió su nivel y pegó en un momento clave en el siguiente parcial, lo que le permitió tomar confianza y estirar el encuentro.

El último parcial fue dramático, con la raqueta de nuestro país salvando cuatro match point cuando estaba 6-5 abajo, pero lamentablemente no pudo quedarse con el tiebreak y se despidió del certamen.

Con esto, Alejandro Tabilo (43°) será el único chileno en el cuadro principal del torneo español, chocando por la primera ronda ante el francés Valentin Royer (72°).