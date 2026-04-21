Preocupación en el Midtjylland de Darío Osorio: Futbolista fue apuñalado y tuvo que ser operado

Alamara Djabi, joven de 19 años, fue víctima de un ataque que está siendo investigado por las autoridades. El club reconoció que el jugador “estuvo en peligro de muerte”.

Conmoción ha causado en Europa la situación de Alamara Djabi, futbolista del Midtjylland de Dinamarca que terminó con heridas de gravedad tras ser apuñalado.

Por circunstancias que están siendo investigadas, el guineano de 19 años fue atacado en la localidad de Herning, al oeste del país.

A través de un comunicado, el club consignó que el volante “estuvo en peligro de muerte y fue sometido a una cirugía de emergencia. Posteriormente, se sometió a otra intervención quirúrgica”.





“Gracias a la labor del personal de rescate y de los médicos del hospital, su estado es estable. Ha despertado del coma inducido y se encuentra bien dadas las circunstancias”, agregaron.

La institución afirmó que está colaborando con las indagatorias, además de dar todo el apoyo a Djabi y a su familia en este complejo momento.

“Nuestros pensamientos están con nuestro compañero de equipo, su familia y amigos, y le deseamos una pronta recuperación”, añadieron.

Alamara Djabi, el jugador del Midtjylland se encuentra en delicada situación

Nacido en septiembre del 2006, el mediocampista comenzó su carrera en las inferiores del Benfica, llegando al Midtjylland a mediados del 2023.

En los daneses comparte plantel con el chileno Darío Osorio, aunque solamente disputó un encuentro por el primer equipo.

La última vez que Djabi estuvo en cancha fue el 9 de enero pasado, sumando minutos en la Sub 19 en una victoria sobre el Sonderjyske.