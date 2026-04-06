El histórico club europeo que tiene en la mira a Darío Osorio: Prepararía millonaria oferta

El delantero de La Roja, que sigue con un buen rendimiento en el Midtjylland, sigue generando interés en el viejo continente.

Darío Osorio sigue generando interés en clubes europeos. Ahora, desde Italia se indicó que AS Roma estaría preparando una millonaria oferta para quedarse con el chileno.

Según consignó La Gazzetta dello Sport, La Loba tendría serio interés en quedarse con el delantero que apunta a dejar el Midtjylland a mediados de este año.

De hecho, la dirigencia ya habría enviado a Dinamarca a un ojeador para ir tanteando terreno en la posible contratación del atacante de La Roja.





La millonaria oferta que prepararía la Roma por Darío Osorio

El citado medio aseguró que la Roma estaría dispuesta a ofercer 15 millones de euros por el pase del ex Universidad de Chile, cifra que sería analizada por los daneses.

Osorio entraría en los planes del entrenador Gian Piero Gasperini, quien habría aprobado el posible traspaso debido a que cumpliría con las cualidades que busca.

El oriundo de Hijuelas viene de convertir un gol en el empate de su equipo ante el Sønderjyske por la liga local, volviendo con todo luego de su paso por La Roja en la fecha FIFA de marzo.

El ariete de 22 años ha jugado 40 partidos en lo que va de temporada, luciéndose con 7 tantos y 10 asistencias.