La carrera de Adán Godoy, el histórico ex mundialista de 1962 que murió a los 89 años

El ex arquero pasó por Colo Colo y Universdad Católica y defendió a La Roja en 14 oportunidades, siendo parte de los Mundiales de 1962 y 1966.

El fútbol chileno nuevamente está de luto. Este domingo por la noche se confirmó el fallecimiento de Adán Godoy, ex futbolista que perdió la vida a los 89 años.

El ex arquero disputó los Mundiales de 1962 y 1966 con la Selección Chilena, jugando el recordado partido contra Yugoslavia por el tercer lugar en la cita planetaria de nuestro país.

La noticia fue dada a conocer por el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), quienes enviaron las respectivas condolencias a sus familaires y amigos.

“El fútbol chileno despide a un referente de su historia. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Adán Godoy, ex seleccionado nacional y parte del histórico equipo que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de 1962″, señalaron en sus redes sociales.

El organismo valoró “su trayectoria y legado como arquero”, recalcando que “quedarán para siempre en la memoria del fútbol chileno”.

El fútbol chileno despide a un referente de su historia. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Adán Godoy, ex seleccionado nacional y parte del histórico equipo que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de 1962. Su trayectoria y legado como arquero quedarán para siempre en… pic.twitter.com/VwgmBFUyaG — Sifup Chile (@sifup) April 5, 2026

Jugó en Colo Colo y la UC: La carrera de Adán Godoy

Nacido en Copiapó en noviembre de 1936, Godoy comenzó su carrera jugando en el club Lusitania, en Inca de Oro, llegando a formar parte de las selecciones locales de su ciudad natal y de Vallenar.

El gran salto lo dio en 1956, llegando a ser fichado por Colo Colo y logrando uno de sus principales objetivos: Debutar en el profesionalismo.

Además, el otrora guardameta pasó por Santiago Morning, Universidad Católica, Audax Italiano y una segunda etapa en los Bohemios para retirarse en 1979 tras ganar dos títulos.

En La Roja debutó en junio de 1962 en el mencionado choque contra Yugoslavia, defendiendo la camiseta nacional en 14 oportunidades a lo largo de su trayectoria.

Con la partida de Godoy, los ex jugadores del Mundial del 62 que se mantienen con vida con Humberto Cruz, Manuel Astorga, Luis Eyzaguirre y Sergio Navarro.