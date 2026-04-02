La UC goleó a Palestino por la Liga de Primera y ya piensa en Boca Juniors

Universidad Católica venció 6-1 a los árabes en el inicio de la fecha 8 del torneo nacional.

Universidad Católica logró este jueves su segunda victoria consecutiva, ya que hace un par de días había derrotado a Cobresal por la Copa de la Liga.

Ahora, y por la fecha 8 de la Liga de Primera, los cruzados golearon 6-1 a Palestino en el Claro Arena. Para los visitantes fue determinante la expulsión por doble amarilla en el primer tiempo de Julián Fernández.

Los goles del elenco de Daniel Garnero los anotaron Justo Giani (9′ y 63′), Matías Palavecino (32′), Fernando Zampedri (66′ y 89′) y Clemente Montes (72′). Mientras que el empate parcial de los árabes lo había convertido César Munder (22′).

Con este triunfo, la UC llegó a los 14 puntos y se ubica en el segundo lugar de la tabla, a solo una unidad del líder Colo Colo.





La UC ya piensa en Boca Juniors por Copa Libertadores

Los cruzados ahora se enfocarán en su debut en la Copa Libertadores, donde este martes recibirán a Boca Juniors por la fecha 1 del Grupo D.

Para ese partido y luego de intensas reuniones, finalmente habrá hinchada visitante, donde el conjunto argentino tendrá a 2.000 simpatizantes en el recinto de la comuna de Las Condes.