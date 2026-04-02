U. Católica vs Palestino: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Universidad Católica recibe a Palestino en el Claro Arena, partido que es clave y que da comienzo a la fecha 8° de la Liga de Primera.

Universidad Católica y Palestino juegan un atractivo partido este jueves, enfrentándose en el esperado reinicio de la Liga de Primera.

Los Cruzados tienen su última prueba antes de debutar en la Copa Libertadores, donde se estrenarán la próxima semana chocando nada menos que contra Boca.

Previo a ese encuentro, el conjunto capitaneado por Fernando Zampedri disputan un duelo clave frente a Los Árabes buscando acercarse al líder Colo Colo.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. Católica vs Palestino?

El partido de Universidad Católica ante Palestino, válido por la fecha 8° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, HBO MAX emitirá este esperado choque de manera online, plataforma de streaming a la que tienes que acceder con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre U. Católica y Palestino por la Liga de Primera

El compromiso de La Franja contra el cuadro de colonia inicia a las 18:00 horas de Chile de este jueves 2 de abril.

El escenario en esta oportunidad es el Claro Arena, recinto en el que también se jugará el cotejo con Boca la próxima semana.