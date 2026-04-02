U. Católica vs Boca Juniors: Cuándo y a qué hora debutan Los Cruzados en Copa Libertadores

La Franja disputará un partido clave ante Boca por el Grupo D, zona que completan Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador.

Universidad Católica cuenta las horas para su esperado estreno en la Copa Libertadores, debutando nada menos que contra Boca Juniors.

Por la primera fecha del Grupo D, Los Cruzados reciben al Xeneize en un encuentro que asoma como clave en el objetivo de clasificar a la siguiente ronda.

La zona es bastante compleja para La Franja, teniendo en cuenta que posteriormente deberá chocar contra Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador.





¿Cuándo y a qué hora juegan U. Católica y Boca por la Copa Libertadores?

El partido entre Universidad Católica y Boca está programado para este martes 7 de abril a las 20:30 horas de nuestro país.

El estadio para este esperado compromiso es el Claro Arena, el que ha generado polémica por las entradas para visitantes que exigen el conjunto Azul y Oro.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. Católica vs Boca?

El encuentro del club nacional contra los argentinos será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura.

Además, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver online y totalmente gratis el crucial duelo por la fase de grupos.