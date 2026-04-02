Entre la espada y la pared: Conmebol se cuadra con Boca y exige a la UC 2.000 entradas para visitantes

El ente rector del fútbol sudamericano le dio un ultimátum a Los Cruzados para ceder tickets a aficionados del Xeneize, argumentando que se debe cumplir con el Manual de Seguridad.

El conflicto entre Universidad Católica y Boca no para. Pese a que Los Cruzados anunciaron que no habría ventada de entradas para hinchas visitantes, la Conmebol mete presión para revertir la situación en el partido por Copa Libertadores.

De hecho, el organismo se cuadró con los argentinos y exigió a La Franja vender 2.000 tickets a los aficionados que viajen desde el otro lado de la cordillera al Claro Arena.

El ultimátum es claro: De no poder garantizar los boletos, crecería la opción de mover el compromiso a otro estadio, jugar a puertas cerradas o incluso trasladar el cotejo fuera de Chile.





La UC se mueve para evitar perder su localía

La insistencia de la Conmebol se argumenta en que todas instituciones deben cumplir con el Manual de Seguridad, el que establece este número de entradas para aficionados visitantes.

En este panorama, la UC acelera gestiones para evitar perder su localía en su retorno a la Copa Libertadores, torneo que no disputa desde el 2022.

Una de las opciones es que dichos tickets sean en diferentes ubicaciones del recinto, algo que debería quedar zanjado este mismo jueves.

El choque entre los estudiantiles y Boca está fijado para el martes 7 de abril, comenzando a las 20:30 horas de Chile.