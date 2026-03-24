La decisión de Santiago Wanderers con los campeones de la Libertadores Sub 20: “Todos tienen…”

El presidente de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, abordó el histórico título del Decano y aseguró que hay “varios jugadores de buena calidad”.

Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers, se refirió al histórico título de Los Caturros en la Copa Libertadores Sub 20, donde vencieron al Flamengo en la gran final.

El dirigente abordó la gran campaña del Decano y afirmó que el éxito “se debe a que se juntaron varios jugadores de buena calidad”, calificando a los integrantes del plantel de “correctos y buenas personas”.

Adicionalmente, el ex mandamás de la ANFP informó la decisión que se tomó con los futbolistas que levantaron el trofeo en Quito, Ecuador.





Santiago Wanderers blinda a plantel que ganó Libertadores Sub 20

En entrevista con LUN, Sánchez informó que “todos tienen contrato por cuatro años“, marcando distancia con la posibilidad de vender a algún joven al extranjero.

“Va a depender. Son cosas que se ven de a poco. Esta edad es la mejor para vender, pero no hay que apurarse, hay que esperar. No te olvides que yo vendí a Diac Pizarro, en esos tiempos, en un buen precio. Vendí a Reinaldo Navia a buen precio”, comentó.

Acerca de lo que se viene para el plantel y el “manejo de la fama”, el directivo de Los Caturros remarcó que “la mayoría tiene buena crianza. La mayoría, no te digo que todos. Tienen buenos padres”.

“No creo que vayamos a tener algún problema por ese lado. Algún problema vamos a tener, obvio. Siempre pasa. No podemos tener el 100%”, añadió.