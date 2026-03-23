“Se busca rival”: Así quedó el Instagram de Flamengo tras triunfo de Wanderers en Libertadores Sub 20

Aficionados del cuadro de Valparaíso fueron directamente al perfil del Mengao, dejando una serie de comentarios luego de imponerse en la final del torneo.

Muy contentos quedaron los hinchas de Santiago Wanderers luego de derrotar al Flamengo, victoria que les permitió ser campeones de la Copa Libertadores Sub 20.

Tas empatar 1-1 en el tiempo regular, Los Caturros se impusieron 5-4 en penales y coronaron una semana soñada al conquistar el trofeo en Ecuador.

El título desató la euforia de los fanáticos, quienes festejaron en las calles de Valparaíso y también en las redes sociales con diversas “dedicatorias” al Mengao.





Instagram de Flamengo se repletó de comentarios de hinchas de Wanderers

Los aficionados optaron por ir directamente al Instagram del elenco brasileño, dejando una serie de mensajes en la publicación que señalaba el marcador final.

“Se busca rival en Sudamérica”, “ahí quedó Brasil” o “ganó papá” fueron solamente algunos de los comentarios de parte de los hinchas.

Si bien había molestia en algunos seguidores del cuadro carioca, prácticamente todos felicitaron a sus jugadores por la campaña que les permitió alcanzar la final.

Cabe recordar que Flamengo era el actual bicampeón del certamen, pero se topó con Santiago Wanderers que terminó celebrando en la edición 2026.

Mira los comentarios acá