Por encima de Argentina: El récord que alcanzó el fútbol chileno tras coronación de Wanderers Sub 20

La histórica coronación de Los Caturros en la Libertadores Sub 20 logró que el país alcanzara a Brasil en una importante marca.

Santiago Wanderers sigue festejando una consagración histórica. Los Caturros dieron el batacazo y vencieron a Flamengo para quedarse con la Copa Libertadores Sub 20.

Los dirigidos por Felipe Salinas superaron al Mengao, actual bicampeón del certamen que temrinó inclinándose ante los nacionales en los lanzamientos penales.

El título no solamente le permitió al cuadro Verde escribir una de las páginas más gloriosas, sino que también al fútbol chileno que alcanzó un exclusivo récord.





La marca que alcanzó el fútbol chileno gracias a Wanderers

Gracias a esta coronación, el fútbol chileno se convirtió en el segundo país en ser campeón en las tres categorías oficiales de la Copa Libertadores a nivel Conmebol, registro que poseía solamente Brasil.

Esto quiere decir que al menos una institución nacional obtuvo el trofeo en versión masculina, femenina y la mencionada Sub 20.

Las dos primeras versiones pertenecen a Colo Colo, quienes tocaron el cielo con las manos en las recordadas ediciones de 1991 en varios y 2012 en damas, a lo que se suma el logro de Wanderers.

Argentina ha estado cerca de conseguir esta marca, pero Boca Juniors cayó el 2023 ante Palmeiras en la final femenina.

Por si fuera poco, el conjunto de Valparaíso tendrá la oportunidad de volver a hacer historia al disputar la Copa Intercontinental Sub 20, donde se enfrentará al vencedor de la UEFA Youth League.