Chile debuta con empate ante Uruguay en el Sudamericano Sub 17

La Roja consiguió un agónico empate frente a los celestes en un partido válido por la primera fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub 17.

La selección chilena logró un agónico empate 1-1 frente a Uruguay en un partido válido por el inicio del Sudamericano Sub 17 que se desarrolla en Paraguay.

Los dirigidos por Ariel Leporati salieron al campo del Estadio Carfem en la ciudad de Ypané con la misión de conseguir los tres puntos que les permitieran pavimentar el camino por un cupo al Mundial de la categoría que se disputará en Qatar.

Sin embargo, el seleccionado uruguayo golpeó rápidamente al ponerse en ventaja al minuto 11 del primer tiempo.

Por su parte, los chilenos encontraron sus mejores pasajes durante el segundo tiempo. Una mejoría que le permitió alcanzar el 1-1 en el minuto 90+3, cuando el partido ya expiraba.





Chile empata 1-1 frente a Uruguay en su debut por el Sudamericano Sub 17

En la primera mitad, Uruguay se pondría rápidamente en ventaja luego de que Gabriel da Silva conectara un buen cabezazo para poner el 1-0 en los primeros diez minutos de juego.

Con la apertura de la cuenta, los celestes encontraron el dominio del juego hasta que, en el minuto 37, el joven jugador charrúa Lautaro Blegio sería expulsado por doble tarjeta amarilla.

Lo anterior abrió una chance para el once de La Roja, quienes comenzaron a mejorar en el trámite del juego gracias a la superioridad numérica.

Ya en el complemento, los seleccionados chilenos dominaron, pero no lograban encontrar la igualdad.

Cuando parecía que Chile se iba con derrota, llegó el premio en los descuentos. A los 90+3′, Bayron Lizama desbordó por la izquierda, envió un centro atrás y, tras una serie de rebotes, Lucas López empujó el balón al fondo de la red para decretar el 1-1.

Próximo partido de Chile en el Sudamericano Sub 17

La Roja estará libre en la próxima fecha, por lo que podrá disfrutar de unos días de descanso antes de volver a jugar el día martes 7 de abril ante Colombia.

El partido, que está programado para las 19:00 horas, es clave para que los chilenos se distancien de sus rivales dentro de la fase de grupos.

Cabe precisar que solo los dos mejores de los dos mejores de cada grupo avanzarán a semifinales y asegurarán su clasificación directa al Mundial.