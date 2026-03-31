Selección Chilena en el Sudamericano Sub 17 2026: Calendario y rivales de La Roja

La Roja se traslada a Paraguay para disputar el Sudamericano Sub 17, torneo en el que buscará sacar pasajes para el Mundial de la categoría. Revisa acá el fixture del combinado nacional.

La Selección Chilena se prepara para afrontar el Sudamericano Sub 17, torneo que se jugará en Paraguay y que entregará pasajes para el Mundial de la categoría.

La Roja formará parte del Grupo A y debutará contra Uruguay, partido que asoma inmediatamente como clave para poder clasificar a la siguiente ronda.

Posteriormente, el combinado nacional tendrá libre y volverá a la cancha recién la próxima semana para medirse a Colombia en otro duro desafío.





Fixture de la Selección Chilena en el Sudamericano Sub 17

El primer partido de los dirigidos por Ariel Leporati será este viernes 3 de abril, día en que se medirán a La Celeste a partir de las 17:00 horas.

Fecha 1°: Chile vs Uruguay , viernes 3 de abril a las 17:00 horas.

, viernes 3 de abril a las 17:00 horas. Fecha 2°: Libre.

Fecha 3°: Chile vs Colombia , martes 7 de abril a las 19:00 horas.

, martes 7 de abril a las 19:00 horas. Fecha 4°: Chile vs Paraguay , jueves 9 de abril a las 19:00 horas.

, jueves 9 de abril a las 19:00 horas. Fecha 5°: Chile vs Ecuador, domingo 12 de abril a las 19:00 horas.

Formato del Sudamericano Sub 17 2026

Tal como se dio el año pasado, el Sudamericano Sub 17 tendrá un formato que incluye una fase preliminar o de grupos y una segunda etapa.

En concreto, los dos mejores de cada zona accederán a semifinales y clasificarán directamente al Mundial, mientras que el tercero y cuarto jugarán una especie de repechaje.

El objetivo del combinado nacional es conseguir uno de los siete boletos a la cita planetaria que se jugará en Qatar.