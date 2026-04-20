Unión La Calera remontó y venció a la U. Católica en el Claro Arena

Los Cruzados comenzaron en ventaja, pero perdieron terreno en el segundo tiempo y el conjunto Cementero aprovechó el hombre más en el campo tras la expulsión de Clemente Montes.

Universidad Católica cayó por 2-1 ante Unión La Calera en el cierre de la Fecha 1o de la Liga de Primera, en el Claro Arena.

Los Cruzado dominaron la primera parte del encuentro, pero en la recta final hubo una polémica con Fernando Zampedri. A los 39′ se ganó la tarjeta amarilla, luego de intentar zafar de una marca.

La acción fue revisada por el VAR y se descartó tarjeta roja para el goleador del elenco precordillerano.





La apertura de la cuenta llegó al final del primer tiempo gracias a Branco Ampuero al minuto 43, tras un enredo en el área del conjunto calerano.

En el segundo tiempo, el equipo visitante metió presión y logró el empate 1-1 al minuto 52, gracias a la acción de Rodrigo Cáseres.

Universidad Católica se complicó en el final del partido con varias llegadas de los rivales, sumado a que quedó con un hombre menos tras la expulsión por doble amarilla de Clemente Montes (68′).

Unión La Calera aprovechó la ventaja y en los 82′ se puso 2-1 arriba en el marcador con el tanto de Sebastián Sáez

Próximos partidos de U. Católica vs Unión La Calera

En la próxima fecha Universidad Católica tendrá que visitar a la Universidad de Chile para una nueva edición del clásico universitario, el sábado 25 de abril a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

Unión La Calera por su parte, recibirá a Coquimbo Unido el viernes 24 de abril a partir de las 18:00 horas.