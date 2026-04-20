Conmoción por muerte de triatleta brasileña: La encontraron sin vida durante Ironman de Texas

Mara Flavia Araujo desapareció mientras realizaba la prueba de natación, siendo encontrada horas después por un equipo de búsqueda local.

Impacto generó en deporte la muerte de Mara Flavia Araujo, triatleta e influencer brasileña que fue encontrada sin vida tras participar este fin de semana en el Ironman de Texas en Estados Unidos.

La mujer de 38 años desapareció mientras realizaba la prueba de natación, donde se reportó que no completó los 4 kilómetros contemplados.

Esto dio inicio a la búsqueda de parte de los equipos de rescate, siendo encontrada un par de horas después en el Lago Woodlands.

La lamentable situación dio inicio a una investigación de las autoridades, quienes todavía no dieron indicios sobre si tuvo algún problema de salud durante la competencia.





Quién era Mara Flavia Araujo, triatleta que murió en Texas

Oriunda de Sao Paulo, el medio UOL consignó que Araujo se graduó de periodismo y comenzó hace algunos años a desempeñarse en el triatlón.

La atleta participo en campeonatos nacionales e internacionales, mostrando en redes sociales su constante progreso y agradeciendo el apoyo.

En redes sociales también era muy activa, publicando contenido para los 59 mil seguidores que tenía en Instagram que lamentaron su deceso en diversas publicaciones.

De hecho, su publicación anclada en el perfil es una medalla que ganó en 2023, resultado que obtuvo días después de sufrir una infección estomacal.