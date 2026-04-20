Paulo Garcés anunció tajante decisión con su carrera en el fútbol: Recibió mensaje de Claudio Bravo

El Halcón compartió una profunda reflexión en la que ratificó que pondrá punto final a su trayectoria este 2026, generando la reacción del ex capitán de La Roja.

Paulo Garcés compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, confirmando que pondrá punto final a su extensa carrera este 2026.

El arquero anunció que cerrará su etapa en el profesionalismo en Buenos Aires de Parral, cuadro que actualmente milita en la Tercera B que equivale a la quinta categoría del fútbol chileno.

“Comienza la última etapa en mi carrera de futbolista, 23 años jugando profesionalmente con muchos altos y bajos en esta hermosa profesión. Siempre agradecer a Dios por todo lo enseñado en esta hermosa carrera que ya está llegando a su fin, en mi tierra, donde yo nací y crecí jugando a la pelota (no al futbol jaja)”, comentó.

El meta de 41 años rememoró su juventud en la que se divertía “jugando en canchas de tierra y cemento con arcos que eran nuestras mochilas, llegando del colegio me cambiaba y partía directo al estadio en el que jugaré (Nelson Valenzuela Rojas)”.

“Muchos recuerdos en cada momentos que viví durante mis 13 años acá en Parral”, añadió el Halcón en un mensaje que generó rápidas reacciones.





Claudio Bravo respondió a mensaje de Paulo Garcés

Garcés insistió en que “en esta carrera como en la vida tuve alegrías, penas, tristeza, triunfos, derrotas pero de todo aprendí”, agradaciendo a su familia y a su actual club “por ser parte de mi historia futbolística y estar en mi último periodo como deportista”.

Uno de los que respondió al sentido mensaje fue Claudio Bravo, quien le deseó lo mejor a su ex compañero en la Selección Chilena.

“Que termine de la mejor manera Paulo, y que disfrutes cada día y momento como en el inicio de tu carrera. Un fuerte abrazo Halcón”, comentó el ex capitán de La Roja.

El meta comenzó jugando en Universidad Católica, pasando por diversos clubes nacionales entre los que están Universidad de Chile y Colo Colo.

En su trayectoria obtuvo nueve títulos, incluyendo la Copa América 2015 en la que fue nominado por Jorge Sampaoli.

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