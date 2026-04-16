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El nuevo respaldo de Paulo Garcés a Joyce Castiblanco tras polémica con Óscar Garcés: “Acá estamos”

El futbolista volvió a defender a su esposa luego del cruce con su hermano, apuntando a que “os problemas se arreglan entre cuatro paredes”.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Paulo Garcés se expresó con un nuevo mensaje luego de la polémica entre su hermano, Óscar Garcés, y Joyce Castiblanco, su esposa.

Todo comenzó con el ex chico reality dando a conocer su molestia con la otrora integrante de Yingo por no poder ver a sus sobrinos, apuntando a que “a veces llegan personas a solo separar”.

Tras respaldar a la madre de sus hijos en redes sociales, el arquero volvió a manifestarse con un fuerte mensaje publicado en redes sociales.

Paulo Garcés volvió a defender a Joyce Castiblanco

En una historia de Instagram, el Halcón compartió una historia publicado por Castiblanco y remarcó: “Mis hijos son lo más sagrado de mi vida, nadie se puede meter con ellos. Nadie”.

“Los problemas o dificultades se arreglan entre cuatro paredes. Para acá estamos con mi señora y mis hijos, siempre adelante pase lo que pase”, agregó.

El jugador de 41 años sentenció su descargo afirmando que “los amo con mi vida y los defenderé siempre”.

Por su parte, Castiblanco señaló en su Instagram: “Mis hijos no están bautizados. (Óscar Garcés) No es el padrino de mis hijos”.

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