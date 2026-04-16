El nuevo respaldo de Paulo Garcés a Joyce Castiblanco tras polémica con Óscar Garcés: “Acá estamos”

El futbolista volvió a defender a su esposa luego del cruce con su hermano, apuntando a que “os problemas se arreglan entre cuatro paredes”.

Paulo Garcés se expresó con un nuevo mensaje luego de la polémica entre su hermano, Óscar Garcés, y Joyce Castiblanco, su esposa.

Todo comenzó con el ex chico reality dando a conocer su molestia con la otrora integrante de Yingo por no poder ver a sus sobrinos, apuntando a que “a veces llegan personas a solo separar”.

Tras respaldar a la madre de sus hijos en redes sociales, el arquero volvió a manifestarse con un fuerte mensaje publicado en redes sociales.





Paulo Garcés volvió a defender a Joyce Castiblanco

En una historia de Instagram, el Halcón compartió una historia publicado por Castiblanco y remarcó: “Mis hijos son lo más sagrado de mi vida, nadie se puede meter con ellos. Nadie”.

“Los problemas o dificultades se arreglan entre cuatro paredes. Para acá estamos con mi señora y mis hijos, siempre adelante pase lo que pase”, agregó.

El jugador de 41 años sentenció su descargo afirmando que “los amo con mi vida y los defenderé siempre”.

Por su parte, Castiblanco señaló en su Instagram: “Mis hijos no están bautizados. (Óscar Garcés) No es el padrino de mis hijos”.

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