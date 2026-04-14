“Mi todo”: Paulo Garcés reacciona y defiende a Joyce Castiblanco tras descargo de su hermano Óscar

A través de sus redes sociales, el futbolista respaldó a su esposa luego del fuerte descargo de su familiar. “Siempre juntos”, fue parte de lo que escribió.

El futbolista nacional Paulo Garcés se pronunció tras la polémica entre su hermano, Óscar Garcés, y Joyce Castiblanco, su esposa y madre de sus hijos.

El ex chico reality acusó en las últimas horas a su cuñada de no permitirle ver a sus sobrinos, compartiendo una historia en la que aludió directamente a la otrora integrante de Yingo.

“A veces llegan personas a solo separar ¡Una sí, dos no! Me diste donde sabes que me duele ¡Mis ahijados! ¿Cierto, Joyce?”, señaló.

Posteriormente, el ex participante de Protagonistas de la Fama pidió disculpas al mencionar que “expuse a mis dos sobrinos, sin el consentimiento de sus padres, a una red pública. De ello me arrepiento”.





El respaldo de Paulo Garcés a Joyce Castiblanco

A través de sus redes sociales, Paulo Garcés se manifestó por la controversia y defendió públicamente a Joyce Castiblanco.

El campeón de la Copa América 2015 subió una historia en la que aparece su esposa en diferentes fotografías, reconociendo que esta situación en inesperada.

“Nunca pensé en vivir lo que estoy viviendo. Siempre juntos. Mi familia, m todo. Nunca más los dejaré solos”, escribió.

Con pasado en importantes clubes del fútbol chileno, el apodado “Halcón” se mantiene en actividad a sus 41 años y este año fichó en Buenos Aires de Parral de la Tercera B.

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