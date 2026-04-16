Flamengo vs Independiente Medellín: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Libertadores

Flamengo recibe a Independiente Medellín buscando una nueva victoria en la Copa Libertadores, partido que se juega en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Flamengo se enfrenta a Independiente Medellín en un nuevo desafío por Copa Libertadores, partido que es válido por la fecha 2° de la fase de grupos.

El Mengao de Erick Pulgar viene de vencer a Cusco la semana pasada como visitante, buscando dar un nuevo golpe de autoridad en el torneo que ganó el año pasado.

Por su parte, los colombianos empataron contra Estudiantes de La Plata en la jornada anterior y sueñan con dar un verdadero batacazo en Brasil.





Flamengo vs Independiente Medellín por Libertadores: Dónde ver EN VIVO y GRATIS

El partido de Flamengo ante Independiente de Medellín será transmitido en vivo y gratis por el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV.

Estas plataformas te llevarán de forma online el esperado compromiso por la fecha 2° de la Copa Libertadores.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Flamengo vs DIM GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver al conjunto chileno, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Flamengo vs Independiente Medellín?

El duelo del conjunto carioca contra el Poderoso de la Montaña inicia a las 20:30 horas de Chile de este jueves 16 de abril, disputándose en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.