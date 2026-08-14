Recién casado y cambio radical: Cristiano Ronaldo reaparece con sorpresivo nuevo look

El portugués mostró un aspecto totalmente diferente tras integrarse a los entrenamientos del Al Nassr, generando una ola de comentarios.

Cristiano Ronaldo nuevamente acapara las miradas en el mundo, esta vez por el radical cambio de look que sorprendió a sus seguidores.

El delantero dio por terminado su descanso tras el Mundial 2026, regresando a los entrenamientos con el Al Nassr con un aspecto muy diferente.

“¿Quién llegó hoy a la sede?”, indicó la cuenta oficial del club junto a una foto que muestra al portugués con el pelo teñido color castaño claro.

Si bien modificó la tonalidad de su cabello, el luso mantuvo el corte de los últimos años en el que presenta un degradé a los costados.

La imagen rápidamente llamó la atención de los usuarios, quienes lanzaron creativos comentarios sobre este nuevo ciclo del veterano atacante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por نادي النصر السعودي (@alnassr)

Cristiano Ronaldo reaparece tras casarse con Georgina Rodríguez

El cambio de look de Ronaldo se dio a pocos días de casarse con Georgina Rodríguez, matrimonio que se realizó en Cascais, Portugal.

La boda fue extremadamente silenciosa, donde solamente estuvieron los hijos de la pareja y cuatro testigos en una íntima ceremonia.

El propio jugador compartió una foto en la que aparecen las manos de ambos y los anillos, aunque sin dar más detalles.