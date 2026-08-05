Georgina Rodríguez alzó la voz por críticas a su cuerpo: Recibió apoyo de Antonela Roccuzzo

La pareja de Cristiano Ronaldo salió al paso de los constantes cuestionamientos a su físicos, descargo que fue apoyado por la esposa de Lionel Messi.

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, alzó la voz ante los constantes cuestionamientos sobre su cuerpo, lanzando una potente reflexión.

A través de su cuenta en Instagram, la novia salió al paso de las críticas y afirmó: “Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden”.

La influencer contó que mencionó esta situación al futbolista portugués. “Le dije: ‘Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen'”.

La respuesta del luso fue la siguiente: “Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien'”.

En ese punto, la empresaria recalcó que “entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí

“Lo curioso es que esto pasa cada verano. Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia. Y entonces me pregunto ¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo ‘correcto’? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?”, añadió.

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El respaldo de Antonela Roccuzzo a Georgina Rodríguez

En el último punto, la modelo de 32 años indicó: “Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme”.

El mensaje fue respaldado por Antonela Rocuzzo, esposa de Lionel Messi que reaccionó con tres emojis de aplausos en los comentarios.

Ambas habían hecho noticia durante el Mundial 2026 por un regalo de Rodríguez, quien le obsequió productos de su nueva marca.

“Muchas gracias. Todo hermoso, te deseo todo el éxito del mundo”, señaló en una historia de Instagram la rosarina.