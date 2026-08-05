Futbolista brasileño atropelló y dio muerte a peatón en Sao Paulo: Víctima era adulto mayor

Nicolas Bosshardt protagonizó un fatal accidente de tránsito tras cenar con dos compañeros de equipo. El jugador quedó en libertad mientras se desarrolla la investigación.

Conmoción ha causado en Brasil el caso de Nicolas Bosshardt, futbolista del Sao Paulo que mató a una persona tras atropellarla en una de las calles de esa ciudad.

El accidente de tránsito se dio en la región de Barueri el pasado 3 de agosto por la noche, donde impactó a un adulto mayor de 84 años.

El futbolista de 19 años prestó asistencia al afectado, entregándose a las Policía y quedando en libertad este martes mientras se desarrolla la investigación.

Lo que se sabe del atropello de futbolista brasileño a peatón

De acuerdo con los primeros antecedentes, el defensa venía de cenar en un centro comercial junto a Igor Felisberto y Ryan Francisco, también jugadores del club.

Bosshardt atropelló al transeúnte poco antes de las 22:00 horas. Si bien se descartó en principio el consumo de alcohol, un testigo aseguró que iban a alta velocidad.

El hecho ya está siendo indagado por las autoridades locales, quienes averiguan una posible “carrera” que hayan pactado los futbolistas con sus vehículos.





Una vez conocida la situación, Sao Paulo emitió un comunicado en el que “lamenta profundamente lo ocurrido y expresa su solidaridad con los familiares de la víctima en este momento de dolor y consternación”.

“El club seguirá dando seguimiento al caso a través de su departamento jurídico”, agregaron sobre el zaguero que ha disputado 7 partidos con el primer equipo.