Ya sacan cuentas alegres: Colo Colo pone a la venta camisetas especiales por llegada de Vozinha

Aprovechando el “boom” por el caboverdiano, el Cacique lanzó indumentaria dedicada al arribo de su nuevo arquero.

Colo Colo quiere aprovechar con todo la locura de Vozinha, su nuevo refuerzo que genera tremendas expectativas a nivel local e internacional.

El caboverdiano ya firmó su contrato y fue presentado ante la prensa, manifestando su alegría por recalar en el Cacique tras su gran Mundial 2026.

Las camisetas de Vozinha que Colo Colo saca al mercado

Buscando sacar partido del “boom” que generó el experimentado arquero, Los Albos colocaron a la venta camisetas bastante especiales.

“Ya están aquí. Llegó la nueva colección de poleras oficiales de Vozinha, para que lleves con orgullo los colores del Cacique dentro y fuera de la cancha”, señaló el club en redes sociales.

Se trata de indumentaria que tiene las frases “Goatzinha”, “Albozinha” y “Aura”, modelos que están en colores blanco y negro.





La decisión del Popular generó una ola de comentarios en los hinchas en redes, donde algunos afirmaron que “arrancó el marketing”.

A nivel futbolístico, el portero africano ya se integró a los entrenamientos y comenzará a pelear por un puesto con el joven Gabriel Maureira.